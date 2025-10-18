Diyarbakır’da 15. yüzyıldan kalma Beyler Konağı asırlardır varlığını koruyor

18 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 18.10.2025 12:18
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan 15. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen Beyler Konağı, yıllar içinde harabeye dönmesine rağmen varlığını koruyor. Zindanından, su kuyusuna kadar birçok bölümü olan 800 metrekarelik konağın sahibi, restore etme güçleri olmadığı için yetkililerin burayı turizme kazandırmasını istiyor.
