Diyarbakır kahvaltısının olmazsa olmazları

Turizmde yüzde yüz doluluğa ulaşan Diyarbakır'da ziyaretçilerin yöresel kahvaltıya ilgisi de bir hayli fazla. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da o sofradan detayları aktardı..

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