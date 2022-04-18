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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yürekleri ısıtan paylaşım: Çocuklar camilerimizin süsüdür

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Giriş: 18.04.2022 10:33
Güncelleme:18.04.2022 10:36
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Küçük yaştaki bir çocuğun camide Kur'an okuduğu anları paylaşan Erbaş mesajında "Çocuklar camilerimizin süsüdür. Cenab-ı Hak göz aydınlığı evlatlarımızın neşesini, sesini camilerimizden eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
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