Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yürekleri ısıtan paylaşım: Çocuklar camilerimizin süsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Küçük yaştaki bir çocuğun camide Kur'an okuduğu anları paylaşan Erbaş mesajında "Çocuklar camilerimizin süsüdür. Cenab-ı Hak göz aydınlığı evlatlarımızın neşesini, sesini camilerimizden eksik etmesin." ifadelerini kullandı.