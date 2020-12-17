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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ankara Hacı Bayram Camisi’nde "salgın ve afet" duası

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Giriş: 17.12.2020 20:09
Güncelleme:17.12.2020 20:29
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.

Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti.

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Erbaş'tan salgın ve afet duası
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