Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yeryüzü yeniden İslam’ın huzur veren ilkelerini aramaktadır

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yeryüzü, yeniden İslam’ın huzur veren ilkelerini aramaktadır” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.



İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve Başmüftülerinin davetli olduğu ve İslam dünyasının ortak meselesi olan Kudüs'le ilgili ortaya çıkan gelişmeler ile başta İslamofobi olmak üzere Müslümanların yaşadığı birçok problemin ele alınacak olan toplantıda açılış konuşması yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yeryüzü, yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır" dedi.

Konuşmasına "Bizler aynı inancın ve medeniyetin mensuplarıyız" ifadesiyle başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslümanların, Peygambere gelen ilk vahiyden itibaren bir asır içinde İslam'ın rahmet mesajını Afrika'dan Orta Asya'ya dünyanın pek çok yerine taşıdıklarını, gittikleri coğrafyaları İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiklerini ve dünyanın hemen her yerine ilim, irfan, hikmet ve medeniyet taşıdıklarını kaydetti.



"GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN..."



Son iki asırdır dünyada her alanda büyük ve hızlı değişimler yaşandığına dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:



"Bugün dünyamız, açlık, yoksulluk, korku, savaş ve terör eylemleri gibi devasa sorunların kuşatması altındadır. Bu sebeple yeryüzü, yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır. Bu değerleri insanlıkla tanıştırmak ise elbette Müslümanların, ilim adamlarımızın ve dini teşkilatlarımızın en temel sorumluluğudur.

Bütün bu yaşananlar karşısında inisiyatif almak, bir araya gelmek, istişare ve işbirliği ile sorunları çözmek zorundayız. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Bu, hem inancımızın hem de kardeşliğimizin bize yüklediği bir sorumluluktur."



"İSLAMOFOBİ, BİR IRKÇILIĞA VE İSLAM DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"



Dünyanın pek çok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların artarak devam ettiğini, İslamofobi'nin ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüştüğünün altını çizen Başkan Erbaş, "İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili; sosyal medyada, televizyon programlarında ve siyasi söylemlerde sorumsuz ve pervasızca kullanılmaktadır. Dolayısıyla bugün özellikle bulundukları coğrafyalarda azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, korku ve endişe içindedir. Her an nefret söylemine, şiddete, ayrımcılığa ve kutsal değerlerine hakarete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca İslam'a muhtaç insanlığın Müslümanlar hakkındaki algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir. Bunun için İslam düşmanlığıyla hep beraber mücadele etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.



"KUDÜS'E İHANET ANLAMINA GELECEK TAVIR TAKINANLAR, BİR AN ÖNCE İÇİNDE..."



Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Başkan Erbaş, "Kudüs davamıza değinmeden geçemeyeceğim. Maalesef Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. Tüm dünya Müslümanlarında da büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne neden olmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.



"İNANCIMIZ VE AHLAKIMIZ GEREĞİ HER ZAMAN MAZLUMLARIN TARAFINDAYIZ"



Son dönemde Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yapmış olduğu saldırılara ve dünyada yaşanan zulümlere dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:



"İnancımız ve ahlakımız gereği Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Yemen'den Suriye'ye her zaman mazlumların tarafındayız. Dua ve desteklerimizle her daim Keşmir halkının yanındayız. Aynı şekilde işgalci Ermenistan'a karşı haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ı destekliyoruz. Sürekli sivil yerleşim yerlerine saldırarak kadınları, çocukları, masumları katleden Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. 40 yıldır Afganistan'da devam eden karmaşanın artık son bulmasını ümit ediyoruz."



"MÜSLÜMANLARIN, ÖNCELİKLE KENDİ ARALARINDA KARDEŞLİK BAĞINI PERÇİNLEMELERİ GEREKMEKTEDİR"



İslam Toplumlarının Dini Liderleri arasında yapılacak istişarelerin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"2020 yılı başlarından itibaren tüm insanlık olarak küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu noktada İslam Toplumlarının Dini Liderleri ve önderleri olarak bizlerin, âlem-i İslam'a ve tüm insanlığa en doğru şekilde rehberlik edebilmek için istişare, ortak akıl ve işbirliği ile hareket etmemizin çok önemli olduğu açıktır. Bunun için Müslümanların, öncelikle kendi aralarında kardeşlik bağını perçinlemeleri gerekmektedir. Ortak çalışmalarla geleceği kuşatan projeler üretmeleri gerekmektedir. Eğitimden sanata, ticaretten teknolojiye, aileden topluma kadar her alanda özveriyle, fedakârlıkla ve işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu toplantının ülkelerimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını, Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."