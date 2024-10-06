Discord fareleri yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord isimli programda yaşanan bir kız çocuğunun tehdit edildiği ile ilgili görüntülerin Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, videodaki görüntülerin kurgu olduğunun tespit edildiğini söylerken, E.N.B. isimli çocuğun adresinde muhafaza altına alındığını, görüntüleri yayan Tunahan Develioğlu isimli şahsın ise ekipler tarafından gözaltına alındığını söyledi.