31 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü viyadükten uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü viyadükten uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü viyadükten uçtu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2025 01:24
Güncelleme:31.08.2025 01:24
Olay, 15.30 sıralarında İzmir Yolu Erenköy Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Şerif K. idaresindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kaza sonucu sürücü Şerif K. ve beraberindeki Enes O. ile Yunus İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ve yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü viyadükten uçtu
Denizli’de alevlerle canhıraş mücadele
Denizli'de alevlerle canhıraş mücadele
Edirne’de kuraklık alarm verdi
Edirne'de kuraklık alarm verdi
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Milli sporcunun ’ev’ direnişi!
Milli sporcunun 'ev' direnişi!
Ahır Dağı’na dünyanın en büyük Türk Bayrağı işlendi
Ahır Dağı’na dünyanın en büyük Türk Bayrağı işlendi
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Enez’de teknelerden Zafer Seyri
Enez’de teknelerden "Zafer Seyri"
Serinlemek için girdiği su kanalında can verdi
Serinlemek için girdiği su kanalında can verdi
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Traktörlerle yangın havuzuna böyle su taşıdılar
Traktörlerle yangın havuzuna böyle su taşıdılar
30 Ağustos’ta Van Gölü’nde 6 kilometre yüzdüler
30 Ağustos'ta Van Gölü’nde 6 kilometre yüzdüler
Daha Fazla Video Göster