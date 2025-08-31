Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü viyadükten uçtu

Olay, 15.30 sıralarında İzmir Yolu Erenköy Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Şerif K. idaresindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kaza sonucu sürücü Şerif K. ve beraberindeki Enes O. ile Yunus İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ve yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

