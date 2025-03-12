13 Mart 2025, Perşembe
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Dilenciler Ramazan pidesinin içine para sakladı!
Yozgat Belediyesi Zabıta ekiplerince, Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri şehrin işlek caddelerinde dilencilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları Ramazan pidesi içerisine saklayan dilenciler, pes dedirtti.