Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu serbest

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama suçuyla tutuklanmıştı. Dilan Polat ile birlikte tutuklanan isimler arasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu da vardı. Söz konusu dava Doğu kardeşlerler hakkında bir tahliye kararı var.

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