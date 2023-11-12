Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar! MASAK raporu ortaya çıktı...

Dilan - Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni detaylar var. MASAK tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları belli oldu. Kara para aklama trafiği, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şirketler arasında, tıpkı örümcek ağını anımsatan bir sistem kurulduğu ve bu hesaplar arasında yapılan hayali satışlarla, yüz milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı belirlendi.

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