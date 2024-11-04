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Devlete bela okuyup İsrail'e benzettiler!

Devlete bela okuyup İsrail'e benzettiler!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 15:31
Güncelleme:04.11.2024 15:31
DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları terör suçundan görevlerinden alınarak belediyelere kayyum atandı. Alınan karar sonrası Batman ve Mardin'de sokaklar karışırken DEM Partililer polislere saldırdı. Sokağa inen bölücüler "İsrail sizden daha iyidir" diyerek devlete bela okudu. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken şahısların gözaltına alınması istendi.
Devlete bela okuyup İsrail’e benzettiler!
Devlete bela okuyup İsrail'e benzettiler!
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