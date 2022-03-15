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Dev timsah ancak iş makineleriyle taşınabildi!! Daha önce bu kadar büyüğü kayda alınmamıştı! Korkunç dev timsah kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2022 12:11
Sri Lanka'nın güneyinde bulunan Matara şehrinde yaklaşık bir ton ağırlığında ve beş metreden uzun bir timsahın yakalandığı rapor edildi. Nilawala nehrine akan bir kanala sıkışmış hale bulunan timsah traktör ile taşınarak serbest bırakıldı.
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