Dev çay bardağını endüstriyel dağcılar temizledi
Rize merkez sahil dolgu alanındaki Çay Çarşısı içerisinde bulunan dev çay bardağının cephesinde bahar temizliği başladığı. Hava sıcaklıklarının artması ve güneşin yoğunluğundan ötürü camlarda ortaya çıkan lekeler temizlenmek istendi. 30 metre uzunluğundaki dev çay bardağı şeklindeki binada vinç yerine yörenin eğitimli dağcıları tercih edildi. Çay bardağının terasından aşağıya iplerle sarkan endüstriyel dağcılar çay bardağının cephesinde temizlik çalışmaları yürüttü.