03 Mart 2024, Pazar
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Derviş’in kahvehanesi olarak biliniyor! 105 yıllık “dünyanın en küçük çayevi”
İran'ın en büyük yapılarından biri Tarihi Tahran Çarşısı... El dokuması halıların, yalnızca İran'da üretilen ipek örtülerin, çeşit çeşit baharatların satıldığı Büyük Tahran Çarşısı, asırlara meydan okuyor. Çarşının içinde yer alan kahvehanenin ise dünyanın en küçük kahvehanesi olduğu öne sürülüyor Birçok yerli ve yabancı turist sırf çay içmek için buraya geliyor. Yalnızca yerli değil yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği bu çarşıyı A Haber muhabiri Ekber Karabağ, karış karış gezdi.