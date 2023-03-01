01 Mart 2023, Çarşamba
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Depremzedeler ama kanıtlayamıyorlar! Daire numarası değişti işler karıştı
Sıra dışı bir mağduriyet öyküsü… Hataylı Yaman ailesinin evinin bulunduğu bina depremde yan yattı. Aile enkazdan sağ çıktı. Binanın hali ortada olmasına rağmen, depremzede olduklarını kanıtlayamıyorlar. Bakın neden…