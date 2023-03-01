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Depremzedeler ama kanıtlayamıyorlar! Daire numarası değişti işler karıştı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 10:02
Sıra dışı bir mağduriyet öyküsü… Hataylı Yaman ailesinin evinin bulunduğu bina depremde yan yattı. Aile enkazdan sağ çıktı. Binanın hali ortada olmasına rağmen, depremzede olduklarını kanıtlayamıyorlar. Bakın neden…

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