Depremzedeler ama kanıtlayamıyorlar! Daire numarası değişti işler karıştı

Sıra dışı bir mağduriyet öyküsü… Hataylı Yaman ailesinin evinin bulunduğu bina depremde yan yattı. Aile enkazdan sağ çıktı. Binanın hali ortada olmasına rağmen, depremzede olduklarını kanıtlayamıyorlar. Bakın neden…