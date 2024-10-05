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Depremzede kızların hedefi 1. Lige yükselip şehrin umudu olmak

Depremzede kızların hedefi 1. Lige yükselip şehrin umudu olmak

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 11:44
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de depremzede kızlardan oluşan Arena Hentbol Spor Kulübü oyuncuların hedefi Kadınlar 1. Ligine yükselip şehrin umudu olmak.
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