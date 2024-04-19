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Depremin vurduğu Sulusaray’da halı sahada cuma namazı kılındı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 16:25
Son dakika haberleri... Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası cami minareleri hasar görüce ilçe sakinleri de Cuma namazını halı sahada kıldı.
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