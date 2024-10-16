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Depreme evin dışına kurulan iskelede yakalandı! Kaçış anları kamerada

Depreme evin dışına kurulan iskelede yakalandı! Kaçış anları kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi. Depreme evin dışına kurulan iskelede yakalandı.
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Depreme iskelede yakalandı
Depreme iskelede yakalandı
Depreme iş yerinde yakalandılar
Depreme iş yerinde yakalandılar
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Depremin ardından düşen kaya parçaları...
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