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27.12.2019
Depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar
Elazığ merkezli depremin hissedildiği Malatya’da bir yerel televizyonda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sarsıntının olduğu anlarda yaşadığı panik ve korku hali kameralara yansıdı.
Depreme canlı yayında yakalandı o anlar kameralara böyle yansıdı. Elazığ merkezli depremin hissedildiği Malatya'da bir yerel televizyonda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sarsıntının olduğu anlarda yaşadığı panik ve korku hali kameralara yansıdı.
Gökçe, deprem anında, "Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Her halde geçti" dedi.
Sarsıntı bitince ise Gökçe, "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.
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