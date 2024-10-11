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Depremde hasar alan Kurtuluş Camii'nin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi

Depremde hasar alan Kurtuluş Camii'nin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 13:24
Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ağır hasar gören Kurtuluş Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Caminin son kilit taşı bugün yerine yerleştirildi.
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