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Denizli’nin meşhur Akalan kavunu toplanıyor

Denizli’nin meşhur Akalan kavunu toplanıyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 16:38
Denizli'nin meşhur Akalan kavunu toplanıyor. Rekolte çok yüksek ve üreticiler verimden oldukça memnun. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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