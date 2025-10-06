06 Ekim 2025, Pazartesi

Denizli’de araca silahlı saldırı

Denizli’de araca silahlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 11:26
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Denizli’de araca silahlı saldırı
