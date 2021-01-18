Denizli-Antalya yolunda son durum ne?

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapanmıştı. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı. Alayont, trafiğini açıldığını belirtti.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi.

Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri İbrahim Alayont trafiğin açıldığını belirtti.