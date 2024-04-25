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Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 13:34
Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alandan suya atlayan genç kız, kayalıklara ayağını çarpınca indiği yerden yukarı çıkamadı. Falezlerde mahsur kalan genci deniz polisi botla alıp limana ulaştırdı.
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