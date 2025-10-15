Deniz dibinden oksitlenmiş tabanca ve 2 bisiklet çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye dalgıçları tarafından Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 2 bisiklet ve oksitlenmiş bir tabanca bulundu. Tabanca, deniz polisi ekiplerince delil torbasına alınarak sudan çıkarıldı.

