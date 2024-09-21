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Demet Sağıroğlu Metin Arolat’ın son anlarını anlattı

Demet Sağıroğlu Metin Arolat’ın son anlarını anlattı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 10:52
İstanbul Kadıköy’de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. Arolat’ın son anlarını sanatçı dostu Demet Sağıroğlu anlattı.
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son anlarını Demet Sağıroğlu anlattı
son anlarını Demet Sağıroğlu anlattı
Sanatçı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sanatçı Metin Arolat hayatını kaybetti
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