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Deklanşöre basarken bir kez daha düşünün! İzin almadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis

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Giriş: 05.04.2023 08:55
İzinsiz fotoğraf çeken kişiler dikkat! Yargıtay'dan herkesi ilgilendiren bir karar çıktı. Bir asker, kendisinden habersiz fotoğrafını çeken kişiden şikayetçi oldu. Sanık, özel hayatın gizliliğini ihlalden suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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