18 Ocak 2025, Cumartesi
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Dehşetin ardından yine oyun çıktı! Oyunlarda gençleri bekleyen tehlike
Büyükçekmece'de bir lise öğrencisi m��dür yardımcısına dehşeti yaşattı. Saldırgan öğrenci, yanında getirdiği kesici aletle öğretmene saldırıp boğazından yaraladı. Bu dehşetin altındansa yine bir bilgisayar oyunu çıktı. Peki bu tür savaş oyunları gençleri nasıl etkisi altına alıyor? İşte uzman görüşleri…