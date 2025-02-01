01 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları D-100'de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı
D-100’de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı

D-100'de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2025 19:38
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. kontrolündeki 54 E 0011 plakalı otomobil, ışıklarda aniden alev aldı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması gerçekleştirilirken, araçta hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
D-100’de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı
Beyoğlu’nda 4 katlı binada korkutan yangın!
Beyoğlu'nda 4 katlı binada korkutan yangın!
Ankara’da evin önünden lastiklerin çalındığı anlar kamerada!
Ankara’da evin önünden lastiklerin çalındığı anlar kamerada!
Kazada araç hurda yığınına döndü: Karı-koca hayatını kaybetti!
Kazada araç hurda yığınına döndü: Karı-koca hayatını kaybetti!
D-100’de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı
D-100'de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı
İzmir merkezli 13 ilde hücre-7 operasyonu!
İzmir merkezli 13 ilde hücre-7 operasyonu!
Ankara’da zincirleme trafik kazası!
Ankara'da zincirleme trafik kazası!
Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı! AVM’de tavan çöktü...
Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı! AVM'de tavan çöktü...
Pikapla 30 metreden uçtu kazayı yara almadan atlattı!
Pikapla 30 metreden uçtu kazayı yara almadan atlattı!
Kocaeli’de eski koca dehşeti!
Kocaeli'de eski koca dehşeti!
İstanbul’da metrobüs yangını!
İstanbul'da metrobüs yangını!
Samsun’un tescilli lezzeti Bafra Pidesi!
Samsun'un tescilli lezzeti Bafra Pidesi!
İshak Seydi Köyü’nde stresssiz yaşam
İshak Seydi Köyü’nde stresssiz yaşam
Daha Fazla Video Göster