D-100’de panik anları: Otomobil bir anda alev aldı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolu Hendek ilçesi Rasimpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. kontrolündeki 54 E 0011 plakalı otomobil, ışıklarda aniden alev aldı. Alevlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması gerçekleştirilirken, araçta hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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