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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetine yönelik son dakika kararı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.09.2021 10:18
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin davasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırladı. Buna göre Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. duyururken Diğer yandan kişilerin ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi de talep etti.
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