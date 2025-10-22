Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Düzce Üniversitesi’nde! Gençlere geleceğin mesleklerini anlattı

Düzce Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere eğitimde yeni teknolojilerin önemini anlattı ve geleceğin mesleklerine hazırlık vurgusu yaptı. Yılmaz, üniversitelerde zihinsel duvarların olmaması gerektiğine dikkat çekerek, fırsat eşitliği ve akademik altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Düzce Üniversitesi’nin hem akademik hem uluslararası başarılarına değinen Yılmaz, gençleri geleceğe hazırlamanın önemini vurguladı. Vali Selçuk Aslan ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversitenin bölgesel ve küresel etkisine dikkat çekti. Gazze’ye destek mesajının da verildiği törende, üniversitenin çevre ve sağlık alanındaki ihtisas çalışmaları öne çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN