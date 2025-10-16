16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çukurca'da alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Çukurca’da alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Çukurca'da alev alan araç kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 16:20
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde akşam saatlerinde Yukarı Akkaya köyünde meydana geldi. Bölgedeki madencilere ait olduğu belirtilen kamyonet, park halindeyken alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamen yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çukurca’da alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Konya’da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması ’pes’ dedirtti
Konya'da sürücü ters yola girdi! Kaza sonrası savunması 'pes' dedirtti
Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti!
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti!
İki grubun sopa tekme ve yumruklu kavgası kamerada
İki grubun sopa tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Şaşkına çeviren olay kamerada
Şaşkına çeviren olay kamerada
Muğla’da korkunç olay! Alacak verecek kavgası sonları oldu
Muğla'da korkunç olay! Alacak verecek kavgası sonları oldu
Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
Özel bakımevinde şüpheli ölüm!
Özel bakımevinde şüpheli ölüm!
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Narin Güran davasında yeni gelişme
Narin Güran davasında yeni gelişme
Şampiyon tay adayları Malatya’da yetişiyor
Şampiyon tay adayları Malatya’da yetişiyor
İlim Yayma Cemiyeti’nden 75. yıla özel projeler
İlim Yayma Cemiyeti'nden 75. yıla özel projeler
Daha Fazla Video Göster