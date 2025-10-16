16 Ekim 2025, Perşembe
Çukurca'da alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde akşam saatlerinde Yukarı Akkaya köyünde meydana geldi. Bölgedeki madencilere ait olduğu belirtilen kamyonet, park halindeyken alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamen yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.