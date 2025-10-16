Çukurca’da alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde akşam saatlerinde Yukarı Akkaya köyünde meydana geldi. Bölgedeki madencilere ait olduğu belirtilen kamyonet, park halindeyken alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamen yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN