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Cübbeli Ahmet Hoca'ya yumruklu saldırı!

Cübbeli Ahmet Hoca'ya yumruklu saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 23:48
Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yumruklu saldırı anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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Cübbeli Ahmet Hoca’ya yumruklu saldırı!
Cübbeli Ahmet Hoca'ya yumruklu saldırı!
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