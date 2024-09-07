Cübbeli Ahmet Hoca’ya yumruklu saldırı!

Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yumruklu saldırı anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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