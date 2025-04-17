Çorum’da tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimler sonuçlarını vermeye başladı. Yapılan denetimler sürerken, bir iş yeri sahibi, deposunda tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bilgisini aktararak ürünlerin imha edilmesini istedi. Depoda inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri son kullanma tarihi geçen 4 bin 200 adet şalgamı imha etti.

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