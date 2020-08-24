Çorum'da düğüne gelenleri şoke eden olay! Davulcu ile sandalyenin mücadelesi nefes kesti

Son dakika haberleri... Çorum'un İskilip ilçesinde bir düğünde sandalye ile güreşen davulcu ilgi odağı oldu. Davulcunun sandalye ile güreştiği o anlar eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Düğüne gelenleri kahkahaya boğan o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir düğünde sandalye ile güreşen davulcu ilgi odağı oldu. İlçede 15 yıldır davulculuk yapan Faruk Çakmak (37), davul çaldığı düğünde yaptığı sandalye güreşiyle törene damga vurdu. Düğün devam ederken eline aldığı sandalye ile er meydanına çıkarak sandalye ile güreşen Çakmak, davetlileri kahkahaya boğdu. Konuklar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istediğini dile getiren Faruk Çakmak, "Bizim geleneğimizde eskilerden bunlar yapılırmış. Son zamanlarda bu adetler kaybolmaya başladı. Bunu günümüzde tekrar canlandırmak istedim" dedi.