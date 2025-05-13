Çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü

Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü. Uzman Doktor G.S.'nin 31 yıl önce bir mezarlıktaki çalışma sırasında aldığı, öğretmen eşinin ise çöpe attığı ortaya çıktı. G.S.'nin, 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi.

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