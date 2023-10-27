28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren emekli astsubay tutuklandı
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Seda Ergül hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yaşar Ergül (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergül’ün ifadesinde, “Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım” dediği öğrenildi. Seda Ergül’ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı’nda defnedildi.