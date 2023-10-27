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Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren emekli astsubay tutuklandı

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Giriş: 27.10.2023 16:53
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Seda Ergül hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yaşar Ergül (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergül’ün ifadesinde, “Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım” dediği öğrenildi. Seda Ergül’ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
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