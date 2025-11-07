07 Kasım 2025, Cuma

Çocukların yanında yalan söylerken dikkat! Çocuklar yalanı ailesinden öğreniyor
Çocukların yanında yalan söylerken dikkat! Çocuklar yalanı ailesinden öğreniyor

Çocukların yanında yalan söylerken dikkat! Çocuklar yalanı ailesinden öğreniyor

07.11.2025
Etrafımıza söylediğimiz yalanlarla farkında olmadan çocuklara bunun nasıl yapılacağını da öğretiyoruz. Örneğin misafirliğe gittiğimizde beğenmediğimiz bir yemek yerken çok lezzetli olduğunu söylüyoruz ve çocuktan da bunu yapmasını istiyoruz. Yani aslında çocuklara o yalanı öğretmiş oluyoruz. Peki ebevenyler ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…
