25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocukları için traktörün römorkunu havuza çevirdi

Çocukları için traktörün römorkunu havuza çevirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 09:29
Hava sıcaklıkları son günlerde iyiden iyiye arttı. Serinlemek içinse herkes kendince çeşitli çözümler üretiyor. Diyarbakırlı bir çiftçi ise sıcaktan bunalan çocukları için traktörünün römorkunu havuza çevirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da deprem anı kamerada
Adana'da deprem anı kamerada
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
İnternette tanıştı hayatı karardı!
İnternette tanıştı hayatı karardı!
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Kahramanmaraş’ta yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürüldü
Gözleri tehdit eden hastalık stres!
Gözleri tehdit eden hastalık stres!
Dağların zirvesinde sıtma tehlikesi!
Dağların zirvesinde sıtma tehlikesi!
Antalya’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Antalya’da gece yarısı orman yangını
Antalya'da gece yarısı orman yangını
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Daha Fazla Video Göster