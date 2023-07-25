Çocukları için traktörün römorkunu havuza çevirdi

Hava sıcaklıkları son günlerde iyiden iyiye arttı. Serinlemek içinse herkes kendince çeşitli çözümler üretiyor. Diyarbakırlı bir çiftçi ise sıcaktan bunalan çocukları için traktörünün römorkunu havuza çevirdi.

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