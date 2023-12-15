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Çocuklarda ekran bağımlılığı arttı! Ekrana uzun süre bakan çocuklar tehlikede!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.12.2023 19:46
Dijitalleşen dünyada çocukları ekrandan uzak tutmak oldukça güç. Uzmanlar çocuklar 2 yaşından önce ekranla tanışmamalı deseler de çocuklar neredeyse tüm günlerini ekran başında geçiriyor. İşte bu ekran alışkanlığı ileride psikolojik sorunlara da yol açıyor. A Haber’e psikolog Merve Fırat çocuk ekrandan uzaklaşmıyorsa ekran süresine sınır getirilmesi gerektiğini söylüyor. İşte tüm
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