Çocuklarda ekran bağımlılığı arttı! Ekrana uzun süre bakan çocuklar tehlikede!

Dijitalleşen dünyada çocukları ekrandan uzak tutmak oldukça güç. Uzmanlar çocuklar 2 yaşından önce ekranla tanışmamalı deseler de çocuklar neredeyse tüm günlerini ekran başında geçiriyor. İşte bu ekran alışkanlığı ileride psikolojik sorunlara da yol açıyor. A Haber’e psikolog Merve Fırat çocuk ekrandan uzaklaşmıyorsa ekran süresine sınır getirilmesi gerektiğini söylüyor. İşte tüm

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