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Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat: DMD'nin ilk işareti olabilir
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa dikkat: DMD'nin ilk işareti olabilir

Çocukluk döneminde koşarken yaşıtlarının gerisinde kalmak ve yerden kalkmakta zorlanmak, basit bir gelişim farklılığı olarak görülmemeli. Uzmanlar özellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklarda hareket gelişimindeki gecikmelerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, DMD'nin yalnızca kasları değil tüm vücudu etkileyebileceğini belirterek erken tanı, tedavi ve rehabilitasyonun önemine dikkat çekti.

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