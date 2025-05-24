Çocuğuna taze süt içirmek için keçi aldı, kendini bir anda çobanlık mesleğinin içinde buldu

Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan Çağlar Öztürkler, geçen yıl doğan kızının taze süt içmesi bir adet anaç keçi aldı. Yaklaşık 2 yıl önce aldığı keçisi doğurunca bir anda kendisini çobanlık mesleğinin içinde bulan Öztürkler, 2 üniversite mezunu ve işletme alanında doktora yapmasına rağmen şu anda 62 keçisi ile çobanlık yapmaya başladı.

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