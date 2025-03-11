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Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin

Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 18:41
Erzurum'un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat'ın babası Yakup Tutar yetkilileri göreve davet ederek, "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin" dedi.
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Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin
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