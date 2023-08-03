03 Ağustos 2023, Perşembe
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Çobanlıktan Türkiye ikinciliğine
Elazığ-Arıcak'ta, koyunlarını otlatırken sınavlara hazırlandı ve rakiplerini eleyip LGS'de Türkiye ikincisi oldu Muhammed Halil Yazar... Genç çoban onu bekleyen yeni hayatına ilk adımı attı. Beşiktaş'taki Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazanan Muhammed babasıyla birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. Başarılı öğrenciyi megakentte arkadaşlarımız karşıladı.