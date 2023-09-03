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Çobançeşme Çocuk Köyü'nü hizmete açıldı

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Giriş: 03.09.2023 14:46
Güncelleme:03.09.2023 14:46
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çobançeşme Çocuk Köyü açıldı. Macera parkurundan mini trene birçok eğlence ücretsiz olarak çocukların hizmetine sunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
Çobançeşme Çocuk Köyü’nü hizmete açıldı
Çobançeşme Çocuk Köyü'nü hizmete açıldı
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