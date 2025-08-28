28 Ağustos 2025, Perşembe

Cizre’de feci kaza! AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Giriş: 28.08.2025 18:50
Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Kasımoğlu (35) yaşamını yitirdi. Aracını muayene istasyonuna götürdükten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kasımoğlu’na, Mikail Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kasımoğlu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Kasımoğlu’nun ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
