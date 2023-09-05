Çinli Lisha cinayetinde seri katliam izi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı | 4 yıl sonra iki ceset daha...

4 yıl önce Bilecik'te bir arazide Çinli Lisha Yu'nun cesedi bulunurken, olayla ilgili olarak Uygur Türkü 4 kişi tutuklandı. Yeni şüpheli isimlere ulaşılınca dosya tekrar açıldı. Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu noktaya 30 metre mesafede biri kadın iki ceset daha bulundu. İki olay arasındaki bağlantı araştırılıyor.