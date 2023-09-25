Cildi 10 kat hızlı yaşlandırıyor! Ekranlardan yayılan mavi ışık ne kadar zararlı?

Günlük hayatımızda doğal ışık ve enerji kaynağımız güneş dışında daha birçok farklı dalga boyunda ışığa maruz kalıyoruz ve mavi ışık da bunlardan bir tanesi. Cep telefonu ve bilgisayardan yayılan mavi ışığın cildi 10 kat hızlı yaşlandırdığı ortaya çıktı.

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