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Cihangir’de korku dolu anlar kamerada: Tartıştığı kişinin üzerine Pitbull köpeğini saldırttı

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Giriş: 03.01.2024 13:49
Beyoğlu Cihangir’de bir şahıs yanında gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttı. Vatandaşın yaşananları kameraya almasıyla vazgeçen adam, küfürler ederek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine girdiği anlaşılan şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Tartıştığı kişinin üzerine Pitbull köpeğini saldırttı
Tartıştığı kişinin üzerine Pitbull köpeğini saldırttı
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