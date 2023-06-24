Çiftlikte korkunç anlar! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı: Canavar korkusundan...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, koyun yetiştiriciliği yapılan bir çiftliğe dadadan kurdun evin önünde bağlı köpekleri telef edip götürmesi korku ve tedirginliğe yol açtı. Kurdun küçük köpeği sırtından yakalayıp götürdüğü anlar çiftliğin kamerası tarafından kaydedildi.

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